شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل....بشرى ساره اعلان جديد من شركة النفط اليمنية صدر قبل قليل ...مفاجأة في اسعار المشتقات النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت شركة النفط اليمنية فرع عدن قبل قليل عن قيامها بتعديل وتخفيض سعر البنزين سعة ( 20 ) لترا الى ( 7000 ) سبعة الاف ريال وذلك اعتبارا من صباح يوم غدا الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018م .



جاء ذلك من خلال تصريح صحفي لمديرة شركة النفط فرع عدن إنتصار العراشة مؤكدة ان ذلك الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية ومنها مادة البنزين ياتي عطفا على قرار البنك المركزي والتعميم الصادر عنه مؤخرا بشان تخفيض اسعار صرف الدولار، وايضا مراعاة لظروف المواطن .

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل....بشرى ساره اعلان جديد من شركة النفط اليمنية صدر قبل قليل ...مفاجأة في اسعار المشتقات النفطية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .