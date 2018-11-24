شكرا لقرائتكم خبر عن جميح: مليشيا الحوثي تخلت عن عنتريات السيادة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “محمد جميح”، في تغريدة له عبر تويتر، تابعها المشهد العربي، أن الحوثي وافق على قيام الأمم المتحدة بدورها الرئيسي في إدارة ميناء الحديدة، وذلك بعد تخلي المليشيا عن عنتريات السيادة، فى إشاره منه إلى حديث الحوثي بشأن سيادة جماعته.
وتابع، “الحوثيون يتخلون عن “عنتريات السيادة”، ويوافقون على قيام الأمم المتحدة “بدور رئيس” في إدارة ميناء الحديدة، بالتوافق مع الحكومة اليمنية،حسبما أفاد مارتن غريفيث..قبل سنتين عرض التحالف العربي والحكومة اليمنية خطة كهذه، ودعا المؤتمر الشعبي لمناقشتها،ورفضها الحوثي، وخوّن المؤتمر حينها”.
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