هل تتأثر سواحل حضرموت والمهرة بالحالة المدارية خلال الـ24 ساعة القادمة؟

أكد فلكيون محليون أن سواحل حضرموت والمهره ستتأثر خلال 48 ساعة القادمة بتقدم السحب المنخفضة التى ستكون ماطرة بين الحين والآخر.

مؤكدين أن تلك الحالة هي ماتبقى من تبعات تفكك النظام المداري المعلن عنه باسم 'جاجا'.

وكانت قد شهدت جزيرة سقطرى اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي مما تسبب في سيلان معظم الشعاب والأودية تحت تأثيرات الحالة الجوية.

وهطلت أمطار متوسطة الى غزيرة في جزيرة سقطرى بدأت بالهطول مساء اﻻربعاء، وحتى فجر الخميس كامطار متفاوتة بين متوسطة والخفيفة لتعاود اﻻمطار الهطول بشدة مساء الخميس وحتى صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر 2018 في اغلب مناطق الجزيرة.

من جانبها، أعلنت "غرفة ارصاد حضرموت" في بيانها اﻻخير عن تقدم السحب الركامية المصاحبة للحالة الجوية الى خليج عدن وحذرت الصيادين من اضطراب البحر والسحب الماطرة بغزارة في العمق البحري للسواحل اﻻقليمية لمحافظات حضرموت والمهرة وشبوة كما حذرت المواطنين بجزيرة سقطرى باﻻبتعاد عن مجاري اﻻودية.