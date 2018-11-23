الزنداني يتصدر والناشئ الوجيه يتغلب على اللبناني دلّي في مهرجان المهرة الدولي للشطرنج

تصدر الاستاذ الدولي الكبير زندان الزنداني ترتيب اللاعبين المشاركين في مهرجان المهرة الدولي للشطرنج برصيد نقطتين وذلك بعد فوزه على علي وليد عبدربه في الطاولة الاولى، وحل في المركز الثاني اللاعب يحيى فرج برصيد نقطتين من جولتين بعد فوزه على اللاعب هيثم هاني.

كما حل محمد جميل في المركز الثالث عقب تغلبه على اللاعب عبده ناظم في الطاولة رقم ثلاثة، وجاء عبده البعداني في المركز الرابع اثر تغلبه على عبدالكريم ممدوح في الطاولة رقم اربع، وطه حسين في المركز الخامس مستفيدا من فوزه على عبدالوكيل احمد.

تلك ابرز مقابلات الجولة الثانية وباقي النتائج سيتم رفعها في الصحفة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك " https://www.facebook.com/chessyemen/ " ، كما يمكن متابعة كل النتائج عبر موقع الاتحاد الدولي للشطرنج من خلال الرابط التالي: chess-results.com/tnr394419.aspx?lan=1

وتستضيف مدينة الغيضة، برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ محافظة المهرة، منافسات مهرجان المهرة الاول للشطرنج على كاس المحبة والسلام الذي ينظمه الاتحاد اليمني للشطرنج خلال المدة من 21 الى 30 نوفمبر الجاري بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيد الـ 51 للاستقلال الوطني المجيد.

ويشارك في البطولة 120 لاعب منهم 18 لاعب من محافظة المهرة و5 لاعبين عرب من مصر والبحرين ولبنان وسلطنة عمان والصومال.

ولم تتضح بعد ملامح التنافس في البطولة حتى الان، لكن كل الترشيحات تتوجه لمنح الاستاذ الدولي الكبير زندان الزنداني افضلية الفوز باللقب في ظل غياب زميله بشير القديمي الذي تنتظره مشاركة مهمة خلال الايام المقبلة في بطولة العرب الفردية المقرر في دولة الامارات العربية المتحدة.

وبرز في الجولة الاولى من المنافسات اللاعب اليمني الناشئ ياسر الوجيه الذي تمكن من الفوز على اللاعب الدولي اللبناني سامر دللي بعد دور وصفه بالمثير تألق فيه الوجيه.

ويدير البطولة طاقم تحكيم دولي ومحلي برئاسة البحريني شاكر العفو ونائبه اليمني رائد الاصبحي والحكام صلاح حيدره، باسل احمد عبدالله وعوض باجميل وعبدالله سنبل، وخالد الخلقي، وفهد السيعي وعلاء حمود وعلي ابراهيم وعبدالملك فمتاح وعبدالله العسودي.

ويتم نقل اللعب من الطاولتين الاولى والثانية مباشرة عبر الانترنت في موقع الاتحاد الدولي للشطرنج لأول مرة في تاريخ البطولات التي تقيمها او تنظمها اليمن.