دشنت عصر اليوم الجمعة، بالمركز الصحي الحمله الطبية المجانية الثانية لآل الشعيب باعباد وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية رخية. وتستهدف الحملة التي تستمر على مدى يومين اجراء فحوصات طبية ومعاينة للحالات المرضية والأطفال ووجود جهاز لكشف الحوامل والتمريض وعيادة للجراحه العامه وجراحة الأورام وعيادة نسائية وصيدلية وتقديم الأدوية الأساسية. ويشارك في الحملة الدكتورة/سالي باجبير العياده النسائية والدكتورة/وفاء الشعيب عيادة طب الأسرة والدكتور/ سعيد الشعيب عيادة الجراحه العامة والأورام والدكتور/جاسم الشعيب العيادة العامه والدكتور/سعيد الشعيب العمليات الصغرى. واهاب القائمين على الحملة بأبناء مديرية رخية الاستفادة من هذه الحمله الطبية المجانية التي تضم مجموعة من الدكاترة المختصين والمتميزين وضرورة الأسراع واغتنام ماتبقى من الوقت المحدد لما لهذه الحمله من دور كبير في مساعدة المرضى وتخفيف عنهم تكاليف العلاج وشراء الأدوية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة الطبية المجانية الثانية بالمركز الصحي في رخية بوادي حضرموت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .