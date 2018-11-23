اللواء الثالث عروبة يواصل التقدم في عمق صعدة

بعد معارك شرسة خاضها أبطال الجيش الوطني منتسبي اللواء الثالث عروبة خلال الايام السابقة تم من خلالها السيطرة الكاملة على سوق ومدينة الملاحيظ ومثلث مران الذي يربط بين المملكة العربية السعودية عن طريق حرض مباشرة ومنطقه مران من جهه ومنطقه مديرية شذى ومديرية رازح.

كما تم تحرير مبنى المجمع الحكومي وادارة الامن وبعد مواصلة التقدمات في الجهه الشرقية تم تحرير عقبة تراني وخلفها مصنع الكسارة اما في الجهة الشمالية للجبهة تم السيطرة على عده تباب ومواقع استراتيجية منها تبه القيادة وتبه الوصاغي وعدد من المواقع التي كانت تمثل دروع حصينه للمليشيا وبهذا تم استكمال تحرير مديرية الظاهر بالكامل وتستمر المعارك حتى عقبه مران والاستعداد لدخول مديريه حيدان .

واكد مصدر عسكري في اللواء على استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير صعده وقطع رأس الافعى ورفع العلم اليمني خفاقا في اعالي قمم مران وتحرير اليمن كامل من مليشيا الشر والانقلاب ..

واضاف ايضاً ندعو كل الشرفاء من ابناء شعبنا اليمني الى الالتفاف مع الجيش الوطني لمحاربة تلك الفئه الباغيه التي عاثت في الارض الفساد ومارست اشد انواع الطغيان والتمرد بحق الشعب اليمني ككل من شمال شماله الى جنوبه .

واكد جميع افراد اللواء الثالث عروبة على استمرارهم بالزحف والتصدي لجماعه التمرد والانقلاب حتى النصر او الشهاده وانهم في معنويات عاليه جدا حدودها بحدود السماء تضاهي قمم جبال مران ولن يصعب عليهم منالها ما دام الله معاهم ناصراً ومعين.