شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي المؤتمري البارز الذي سبق وخان الرئيس الراحل صالح .. واعترفت مليشيا الحوثي بمصرع نجله امس؟ ..«الاسم وتفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعترفت ملیشیا الحوثي في صنعاء بمصرع نجل أحد القیادات البارزة ل?ا في صنعاء ولم تكشف مكان مصرعه.

وكانت المیلیشیا الحوثیة قد قامت بتشییع الیوم علي حمود عباد، نجل القیادي الحوثي المعین من قبل الملیشیا أمینا للعاصمة حمود عباد.

وأفادت مصادر محلیة أن ملیشیا الحوثي شیعت الصریع بحضور قیادات حوثیة بارزة بعد الصلاة علی? في جامع الحشحوش بالجراف، ودفنه في مقبرة بخط المطار.

الجدیر بالذكر أن حمود عباد كان أحد القیادات الكبرى في حزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن ینضم للحوثیین.