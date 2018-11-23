شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مباشرة من محلات الصرافة الآن .. هبوط حاد للدولار والسعودي.. والريال اليمني يحقق رقماً قياسياً جديداً (أسعار الصرف مساء اليوم الخميس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مصرفي الان في العاصمة صنعاء بعد جوله ميدانية على عدد محلات الصرافة . قال ان الريال اليمني يتحسن بشكل مستمر وسريع امام الدولار الامريكي والريال السعودي قل من اسبوع .. اليكم اسعار الصرف الان في صنعاء .. الدولار الأمريكي -518 الريال السعودي - 136 أسعار البيع الدولار الأمريكي - 548 الريال السعودي- 140



شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مباشرة من محلات الصرافة الآن .. هبوط حاد للدولار والسعودي.. والريال اليمني يحقق رقماً قياسياً جديداً (أسعار الصرف مساء اليوم الخميس) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .