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عاجل .. مباشرة من محلات الصرافة الآن .. هبوط حاد للدولار والسعودي.. والريال اليمني يحقق رقماً قياسياً جديداً (أسعار الصرف مساء اليوم الخميس)

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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مباشرة من محلات الصرافة الآن .. هبوط حاد للدولار والسعودي.. والريال اليمني يحقق رقماً قياسياً جديداً (أسعار الصرف مساء اليوم الخميس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مصرفي الان في العاصمة صنعاء بعد جوله ميدانية على عدد  محلات الصرافة .

قال ان الريال اليمني يتحسن بشكل مستمر وسريع امام الدولار الامريكي والريال السعودي قل من اسبوع ..

اليكم اسعار الصرف الان في صنعاء ..

 

الدولار الأمريكي -518

الريال السعودي - 136

أسعار البيع

الدولار الأمريكي - 548

الريال السعودي- 140
 

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مباشرة من محلات الصرافة الآن .. هبوط حاد للدولار والسعودي.. والريال اليمني يحقق رقماً قياسياً جديداً (أسعار الصرف مساء اليوم الخميس) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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