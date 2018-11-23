شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قطر تزف البشرى.. حرب اليمن ستتوقف وحماية الحدود السعودية مهمتنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ان «الحرب الكارثية في اليمن ستتوقف».

وفي جلسة حوارية بحوار روما الأوسطي 2018، قال الوزير القطري: «نرى بعض الوعود حول اليمن، وأن الحرب ستتوقف ورأينا ضغطا كبيرا من قبل المجتمع الدولي وخصوصا من الولايات المتحدة لوقف الحرب».

وأضتف: «نحن بحاجة إلى رؤية حوار بناء بين الشعب اليمني. ونحن لا نريد أن نرى لاعبين خارجيين يستفيدون من الوضع غير المستقر مسببين المزيد من الفوضى، فالشعب اليمني يدفع الثمن الباهظ. فالمجاعة وصلت إلى مرحلة خطيرة».

وردا على سؤال حول إن كانت أهداف الحرب تحققت، أجاب «آل ثاني»: «إذا نظرنا إلى تاريخ الحرب اليمنية، ولماذا بدأت؟ بدأت لهدفين أساسيين، الأول إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء وإزالة الخطر الأمني على الحدود السعودية، لم يحقق أي من هذين الهدفين للآن، ويستمر اليمنيون بدفع الثمن».

وردا على سؤال حول كون قطر في الماضي جزءا من التحالف في اليمن، أكد محمد: «دولة قطر لا تندم على كونها جزءا من التحالف في الماضي فقد كانت مهمتنا حماية الحدود السعودية، وكان الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على التهديد الأمني وإعادة الحكومة الشرعية، وقد التزمنا بهذه الأهداف