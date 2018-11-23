إب..تشييع فتاتين شقيقتين قتلتا برصاص مسلح وسط غضب واستياء شعبي (صور)

شيع المئات، ظهر اليوم الجمعة، جثمان شقيقتين قتلتا الثلاثاء الماضي، في مدينة إب القديمة على يد جارهما.

وفي موكب جنائزي مهيب وأجواء غضب واستياء شعبي، ُشيعت جثمان الشقيقتين" نهلة، جليلة محمد علي حمادي" إلى مثواهن الأخير في مقبرة المدينة.

وفي مراسيم التشييع رفع المشيعين الإعلام السوداء تعبيرا عن العيب الأسود في ارتكاب جريمة بشعة ودخيلة على عادات أبناء مدينة إب التي تشهد فوضى أمنية عارمة في ظل سلطات الحوثيين.

وكانت الشقيقتين قد لقيت حتفهما في منزلهما بمدينة ?ب القديمة، مساء الثلاثاء برصاص مسلح يدعى "سلطان القحطاني" بعد خلاف نشب بينه وبين أخوهما.