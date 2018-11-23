تعرف على آخر تحديث لصرف العملات الاجنبية في حضرموت

رصد "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء بعض العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني المتداول، مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، في محافظة حضرموت، وهي على النحو التالي: أسعار الشراء: السعودي : 144 الدولار : 547 الإماراتي : 147 العُماني : 1400 أسعار البيع: السعودي : 147 الدولار : 560 الإماراتي : 151 العُماني : 1440 ** علماً بأن أسعار صرف العملات غير ثابت وقابل للتغيير في أي لحظة، ويختلف نسبياً من صراف إلى آخر.

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