تعرف على آخر تحديث لصرف العملات الاجنبية في حضرموت

رصد "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء بعض العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني المتداول، مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، في محافظة حضرموت، وهي على النحو التالي:
أسعار الشراء:
السعودي : 144
الدولار : 547
الإماراتي : 147
العُماني : 1400
أسعار البيع:
السعودي : 147
الدولار : 560
الإماراتي : 151
العُماني : 1440
** علماً بأن أسعار صرف العملات غير ثابت وقابل للتغيير في أي لحظة، ويختلف نسبياً من صراف إلى آخر.
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