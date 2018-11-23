مدير عام حجر يدشن مبادرة تخفيف أعباء الحياة المعيشية بالمديرية

دشن مدير عام مديرية حجر المحامي انور محمد الشادلي، اليوم، توزيع السلل الغذائية الخاصة بمبادرة السلطة المحلية لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين بالمحافظة، على أبناء المديرية.

وتأتي المبادرة برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني، لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية، ولاقت المبادرة تفاعل واسع من تجار المحافظة.

وزمنت خطواتها وعدت لها البطائق التمونينية للاسر للاستحقاق التمويني والتوزيع عبرها من خلال مراكز توزيع بالمديريات والقرى في عموم مناطق المحافظة.

وقد تم التدشين في مركز الجول عاصمة المديرية، وسيرتب برنامج توزيع لباقي المراكز بالمديرية حسب الجدول الزمني بين المتعهد بالتوزيع واللجنة التموينية بالمديرية .

وخلال حفل التدشين تقدم المواطنين بالشكر والتقدير لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية على هذة المبادرة الطيبة التى لمسوا من خلال اهتمام القيادة بالحالة الصعبة والظروف التى يعانوها من غلاء قيمة المواد الغذائية بالفترة الماضية وانهيار قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية الاخرى.

إلى ذلك، أعرب مدير عام مديرية حجر المحامي الشادلي، عن شكره للجهود المبذولة لهذة المبادرة من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة العليا لها واللجنة التموينية بالمديرية واللجان المجتمعية بالاحياء والتجار المتعهدين وكافة المنظمات والهيئات والشخصيات الاجتماعية الذين عملوا خلال فترة قصيرة للاعداد والتهيئة لنجاح هذة المبادرة لتخفيف جزء من معاناة مواطني المديرية في ظل ارتفاع اسعار المواد التموينية على كاهلهم بالظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعا جميع المواطنين للاهتمام والحفاظ على ماتحقق والهدوء والتعاون واحضار البطائق التموينية عند التوزيع للمواد.