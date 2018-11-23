التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مديرية حيدان بمحافظة صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الجمعة، 23 تشرين الثاني، 2018 أهدافا للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية قصفت أهدافا للمليشيا في جبل المفتاح بمديرية حيداني جنوبي المحافظة.
وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وشنت مقاتلات التحالف، في وقت سابق اليوم، سلسلة غارات على مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من مديريات المحافظة.
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