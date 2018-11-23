شكرا لقرائتكم خبر عن الريال ينهار مجدداً صباح اليوم (اسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني الى 540 بينما صعد الريال السعودي الى 145 صباح اليوم حسب مصادر مصرفية



وشهدت اسعار الصرف انخفاض كبير خلال الايام الماضية



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