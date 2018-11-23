أسبوع اختبار النوايا الحوثية في الحديدة.. هل وصلت الأمم المتحدة لإجابة؟ (تقرير خاص)

مر الأسبوع الماضي مليئا بالتطورات السياسية التي اعقبت الهدنة المقرة في محافظة الحديدة بالساحل الغربي لاختبار نوايا وحقيقة ادعاءات الحوثيين بالقبول بحل سلمي يجنب المدينة الدمار وبعد جهود الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون لـ" اليمن العربي "، أن الميليشيات الحوثية على مدى الأيام الماضية سعت لتوظيف الجهود الدولية في استرداد انفاسها بعد ان كادت تلقى الهزيمة على أيدي القوات المشتركة وقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة .

ويضيف المراقبون أن التحالف والحكومة الشرعية منحا المجتمع الدولي والجهود التي تزعم السعي للوصول إلى حل سلمي ، فرصة لاختبار حقيقة نوايا الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران واذا كانت الهزائم الاخيرة دفعتها للقبول بالانسحاب من الحديدة مقابل منح الامان لعناصرها بالانسحاب .

لكن الواقع جاء ليكشف ان الميليشيات لا تبحث سوى عن فرصة لاستعادة الانفاس حيث اطلقت الصواريخ الباليستية واستغلت الهدنة لاستقدام مسلحيها المغرر بهم وتنفيذ حملة اعتقالات بحق المواطنين والقيام باعمال تلغيم وترهيب ومحاولة بائسة للتقدم في المناطق المحررة .

المراقبون يقولون إن القوات المشتركة والتحالف قابلت اعمال الميليشيات بضبط النفس لمنح الفرصة لجهود الامم المتحدة والمبعوث البريطاني مارتن غريفيث رغم الثقة ان الميليشيات لا تفهم إلا القوة .

ويؤكد المراقبون والمهتمون بتطورات الازمة ان الميليشيات على الرغم من الاستغلال للهدنة تعيش ايامها الاخيرة بالحديدة واهمة ان الدعم الدولي يمكن ان ينقذها ، مع انها ستكون مجبرة على الهزيمة مهما دفعت بالمغرر بهم من عناصرها لمعركة خاسرة.

ويقول السياسي علي البخيتي وهو منشق عن الجماعة، بتغريدات له "لا تصدقوا ان الجهود الدولية ستوقف معركة الحديدة؛ نحن في استراحة محارب فقط؛ واستعداد للمرحلة الأخيرة من التحرير؛ والتي ستنطلق قريباً وبقوة، والتأخير يهدف لإعطاء فرصة للجهود الدولية والكل متأكد أن الحوثيين سيتعنتون كعادتهم.الحرب هي الخيار الأوحد الذي فرضه الإماميون على اليمنيين".

ويضيف "الحوار مع الحوثيين مضيعة للوقت الا إذا كان تكتيك كما يفعلون هم؛ بهدف تجنب الضغوط الدولية؛ وأبشركم أن هذا هو الحاصل؛ فقد تبنت الأطراف الفاعلة؛ محلية وإقليمية ودولية؛ ما قلناه مراراً؛ لا حوار مع جماعة ارهابية؛ في البداية لم يصدقونا؛ ومع مرور الوقت ثبت لهم ان كل ما قلناه عنهم تحقق".