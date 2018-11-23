لوبلون: الأمم المتحدة مستعدة للإشراف على إدارة ميناء الحديدة

قال ريـال لوبلون المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية مستعدة للعب دور إشرافي في إدارة ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر.

جاءت تصريحات لوبلون خلال إفادة للصحافيين في جنيف، فيما وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث إلى مدينة الحديدة في وقت سابق اليوم.

وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن شهود، أن مبعوث الأمم المتحدة اجتمع مع إدارة ميناء الحديدة.

وكان غريفيث قد أبلغ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن طرفي الصراع في اليمن أكدا التزامهما بحضور محادثات السلام، التي يأمل أن تنعقد في السويد قبل نهاية العام.