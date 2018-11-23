العرادة يناقش مع وفد أطباء بلا حدود تدخلاتها الصحية في مأرب

ناقش محافظ محافظة مأرب، اللواء سلطان العرادة، اليوم الجمعة، مع وفد منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية الذي يزور المحافظة حاليا برئاسة مسؤول البرامج بالأردن هاني سليم، تدخلاتها الصحية الممكنة في المحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ مأرب بالجهود الانسانية للمنظمة وتدخلاتها الملموسة لدعم الجانب الصحي .. لافتاً إلى التحديات التي تواجه المحافظة في ظل تدفق آلاف النازحين من مختلف محافظات الجمهورية وتضاعف الأعباء على مختلف المجالات والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها المرافق الصحية .

وأكد المحافظ العرادة حرص السلطة المحلية على تطوير العلاقة مع منظمة أطباء بلا حدود، واستعدادها تقديم التسهيلات اللازمة للمنظمة وغيرها من المنظمات الدولية للمساهمة في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أستعرض رئيس وفد المنظمة، طبيعة الزيارة ومشاريع المنظمة وأنشطتها الحالية في اليمن، ونتائج لقاءاتهم بالمكاتب والجهات ذات العلاقة بالمحافظة .