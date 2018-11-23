رئيس الجمهورية يعزي في وفاة مهدي احمد بن علي الكازمي

بعث فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية المشير ركن عبد ربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة للعقيد احمد مهدي احمد بن علي الكازمي مدير عام مديرية احور وإخوانه وآل باكازم كافة بوفاة الشيخ مهدي احمد بن علي الكازمي بعد معاناة مع المرض.

وأشار فخامة الرئيس في برقيته الى مكانة الفقيد ومناقبه الوطنية والنضالية وأدواره الاجتماعية في المنطقة وإسهاماته في إصلاح ذات البين.

وابتهل للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.