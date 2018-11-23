شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يفاجئ الجميع يعلن رسميا وصوله إلى هذا الاتفاق مع الحوثيين حول ميناء الحديدة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفصح المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارته الحديدة، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع قيادة الحوثيين يقضي بأن تضطلع الأمم المتحدة بشكل عاجل للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة.

وأضاف في بيان "انه سيجري نقاشات تفصيلية مع الاطراف للتنسيق لدور المنظمة الأممية في الميناء "وأيضا على نطاق أوسع"، بحسب البيان.

وبحسب البيان، يعتقد غريفيث، أن مثل هذا الدور يحافظ على خط الإمداد الرئيسي للشعب اليمني.

وقال غريفيث انه سيجمع الاطراف في جولة مشاورات في السويد "في وقت قريب جدا".

وكان المبعوث الأممي وصل اليوم الى مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، قادما من صنعاء، رفقة مسؤولين من المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني وتتخذ من صنعاء مقرا رئيسيا لأنشطتها.