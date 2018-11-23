شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي الميداني ومسؤول وزارة الداخلية في حكومة المليشيا غير المعترف بها المدعو ضيف محمد شريف مصرعه مع عدد من مرافقيه، جراء استهدافهم بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي في مديرية كتاف وصرحت مصادر عسكرية 48 من عناصر المليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، وغارات التحالف العربي في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة. وأضاف المصدر عسكري أن قوات الجيش قامت بهجوم مباشر استهدف مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية للمديرية مما أسفر عن عدد من عناصرها بمن فيهم قائد المليشيا المدعو أبو غلاب الوشلي.

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