شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان في صنعاء وعدن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات في صنعاء: الدولار الأمريكي =540 بيع 550 الريال السعودي =142 بيع 147 أسعار صرف العملات في عدن: الدولار الأمريكي = 545 بيع 555 الريال السعودي=146 بيع 151 ملاحظة: محلات الصرافة تمتنع من بيع العملات للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة من محلات الصرافة الان .. هبوط حاد لدولار الامريكي والريال السعودي .. والريال اليمني يحقق رقم قياسي (اسعار الصرف الان في صنعاء وعدن) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .