اختتام دورة تدريبية ضمن برنامج رائدات مجتمعيات من اجل ابين

اختتمت اليوم بمحافظة ابين دورة التدريب الثانية والخاصة نظمتها منظمة "حق" للدفاع عن الحقوق و الحريات في اطار برنامجها النوعي "رائدات مجتمعيات". واكد وكيل محافظة ابين محمد الجحما اهمية دور القيادات النسائية في العمل السياسي والاجتماعي والتنويري. فيما أوضح رئيس المنظمة الخضر الميسري ان الدورة تأتي في اطار مشاركة المنظمة في تنمية الوعي الحقوقي والقيادي والريادي وتوسيع قاعدة التنوير والتراكم المعرفي.

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