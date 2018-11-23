المركز الإعلامي للقوات المسلحة يعلن تعليقه العمل بصفحته في الفيسبوك

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تعليق العمل بصفحته في موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، وذلك على خلفية تعرضها لعمليات قرصنة، بالإضافة إلى صفحة نائب مدير المركز المقدم صالح القطيبي.
وقال المركز أنه يخلي مسؤوليته عن كل سينشر عبرها ابتداءً من التاريخ المذكور.
وجدد المركز الإعلامي للقوات المسلحة تأكيده لأبناء الشعب اليمني والرأي العام المحلي والعالمي أن محاولات المليشيا لإسكات صوت الحقيقة لن يثنينا عن مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع أبطال جيشنا الوطني حتى استعادة مؤسسات الدولة ودحر المليشيا وأذنابها من كل شبر في اليمن.
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