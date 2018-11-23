شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يستبق اخطر مؤامرة تستهدف الشرعية ويصدر قرارات تاريخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن صدور قرارات جمهورية مرتقبة للرئيس عبدربه منصور هادي ستشمل نواب له، وأخرى رؤساء أقاليم، تمهيدا لإعلان وإقرار نظام الأقاليم. وذكرت المصادر ” أن القرارات الجمهورية المرتقبة تقضي بتعيين نائب جديدا لرئيس الجمهورية سلطان العرادة بمنصب نائب مباشر أول لشؤون الأقاليم”. وأوضحت المصادر” أن القرارات أيضا ستشمل رؤساء للأقاليم، ونواب عدة بحسب النظام”.

وحسب معلومات حصل عليها "الخليج 365" ان الرئيس هادي سيستبق مؤامرة خطيرة يتم الاعداد لتنفيذها من خلال مفاوضات السويد

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