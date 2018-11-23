صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات المليشيا في الظاهر ومنبه

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، 23 تشرين الثاني، 2018 تحركات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وذكر مصدر محلي أن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي منبه والظاهر الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضاف المصدر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وكان التحالف استهدف بقصف جوي، في وقت سابق اليوم، مواقع وأهداف للمليشيا في مديريتي سحار ورازح بالمحافظة.

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