قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في حيفان بتعز

شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، 23 تشرين الثاني، 2018 هجوما على مواقع للمليشيا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية هاجمت مواقع للمليشيا في جبهة حيفان بالمحافظة، لافتة إلى أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم استمرت زهاء تسع ساعات.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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