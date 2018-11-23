نقطة للحوثيين في ذمار تعتقل 4 نساء و 3 أطفال كانوا في طريقهم إلى صنعاء

اعتقلت نقطة تفتيش تابعة للحوثيين أربع نساء وثلاثة أطفال في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وقالت مصادر إن النقطة اعتقلت حنان الحيدري وفاتن الحيدري ووفاء الشبيبي ونورا الشبيبي والطفل مدين الشرجبي وطفلين آخرين، إضافة ورجل وامرأتين لم يعرف اسماهن للآن. ولفتت المصادر إلى أن من اعتقلتهم المليشيا كانوا على متن حافلة "راحة" في طريقهم من عدن إلى صنعاء. لوم تعرف حتى اللحظة أسباب ودوافع اعتقال المليشيا لهؤلاء المسافرين.

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