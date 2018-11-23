لتحالف يشن 15 غارة على أهداف للمليشيا في سحار بصعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، سلسلة غارات على أهداف للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 15 غارة على أهداف للمليشيا في منطقة "قهرة النص" التابعة لمديرية سحار قرب مركز المحافظة. وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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