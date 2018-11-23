مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في محافظة البيضاء

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات غذائية وإيوائية في بمحافظة البيضاء.
وطبقا لـ"واس" فقد استهدف التوزيع عدد من مناطق مديرية نعمان في المحافظة.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز في محافظات اليمن كافة.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان يوزع بشكل منتظم مساعدات متنوعة في مختلف المحافظات اليمنية.
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