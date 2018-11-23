شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان .. بشرى سارة لليمنيين الراغبين الدخول إلى السعودية لهذه المهمة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الشيخ مختار الرباش وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الحج والعمرة استئناف تفويج المعتمرين اليمنيين إلى الأراضي المقدسة في السعودية، بعد توقف دام ثلاثة أيام .

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