شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: هذا ما حدث في الحديدة عقب مغادرة المبعوث الأممي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصور قناة سكاي نيوز عربية في منشور على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن أن ‏المبعوث الأممي غادر الحديدة بعد انا قامت مليشات الحوثي بإطلاق صورايخ من داخل ‎#الحديدة أثناء تواجده فيها.



شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: هذا ما حدث في الحديدة عقب مغادرة المبعوث الأممي .. شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .