شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎الجيش يستكمل تحرير جبل "الخصلة" الاستراتيجي بين تعز ولحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت قوات الجيش اليمني، تحرير جبل "الخصلة" الاستراتيجي، فيما حررت مواقع جديدة في جبهة "القبيطة" بين محافظتي تعز ولحج، جنوبي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني استكملت تحرير جبل الخصلة الاستراتيجي، جنوب شرق مدينة الراهدة، وأسرت عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.

صورة نشرها المركز الاعلامي للجيش اليمني لمعارك الراهدة وجبل خصلة

وفي جبهة القبيطة، حققت قوات الجيش الوطني تقدماً جديداً، حيث تمكنت من تأمين منطقة "نجد قفل" من جهات (الشمال، والشرق، والجنوب)، إضافة إلى تحرير منطقة الكرب التي تطل على مناطق دياش وحميض.

وتتقدم قوات الجيش الوطني لاستكمال تحرير مواقع في" المغنية" وسط خسائر في صفوف المليشيا الانقلابية التي قامت بسحب معداتها إلى منطقة الكعبين، وفقا للمصدر ذاته.