الصحة تستعد لتنفيذ حملة تحصين واسعة ضد شلل الاطفال

تستعد وزارة الصحة العامة والسكان، لتنفيذ حملة تحصين واسعة ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 28 – 26 من نوفمبر الجاري.

واوضح وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحملة المدعومة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف تستهدف 5 ملايين و500 الف طفل مادون الخامسة من العمر بمن فيهم المواليد حديثا.

وقال باعوم ان استشعار حجم الخطر المهدد لصحة المجتمع جراء استمرار ظهور وانتشار فيروس الشلل في بعض الدول الافريقية والاقليمية اوجب انفاذ هذه الحملة للحفاظ على اليمن خالية من الشلل ومنع عودته مجددا .

بدوره ثمن وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي الدعم المقدم من شركاء القطاع الصحي لانجاح ايام الحملة في عموم مديريات البلاد .. لافتاً الی أن الوزارة استنفرت كل الامكانات لانجاح خطط التدريب والاسناد لتنفيذ الحملة ودعم وتكثيف التوعية الجماهيرية والمجتمعية باتجاه خلق وعي صحي يسهم في انجاح الحملة .