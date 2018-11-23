مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محور حرض بحجة

قتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر إعلامية إن القيادي الحوثي حمد عبدالله عبدالله أبو خرفشه المدعو أبو نذير قتل مع العشرات من مليشيات الحوثي بغارة جوية لطيران التحالف العربي في محور حرض بالمحافظة. ولفتت إلى أن الخرفشه يعد من القيادات الميدانية الخطرة في صفوف المليشيا. يشار إلى أن المئات من قيادات ومسلحي المليشيا قتلوا في الآونة الأخيرة بقصف جوي وخلال مواجهات مع القوات الحكومية.

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