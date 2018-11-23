شكرا لقرائتكم خبر عن انزل من المنبر يا كلب ...مواطن يرمي الخطيب الحوثي بالحذاء .. وهذا (تفاصيل) ما حدث أثناء خطبة الجمعة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اعترض مواطن يمني على استخفاف الخطيب الحوثي بالمصلين في الجامع الكبير بيريم التابعة لمحافظة اب وسط البلاد.

وقال ناشطون على صفحات الفيس بوك أن الخطيب الحوثي أسهب في حديثه عن ما يسمى بـ"الولاية" الأمر الذي أغضب المواطنين وأجبرهم على الرد بصوت عالٍ ضده قائلين :"اليمن مازالت جمهورية".

وأضافت المصادر أن أحد المواطنين انتزع حذاءه ورمى الخطيب الحوثي قائلا : انزل من المنبر يا كلب عادها جمهورية.