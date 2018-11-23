شكرا لقرائتكم خبر عن انزل من المنبر يا كلب ...مواطن يرمي الخطيب الحوثي بالحذاء .. وهذا (تفاصيل) ما حدث أثناء خطبة الجمعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعترض مواطن يمني على استخفاف الخطيب الحوثي بالمصلين في الجامع الكبير بيريم التابعة لمحافظة اب وسط البلاد.
وقال ناشطون على صفحات الفيس بوك أن الخطيب الحوثي أسهب في حديثه عن ما يسمى بـ"الولاية" الأمر الذي أغضب المواطنين وأجبرهم على الرد بصوت عالٍ ضده قائلين :"اليمن مازالت جمهورية".
وأضافت المصادر أن أحد المواطنين انتزع حذاءه ورمى الخطيب الحوثي قائلا : انزل من المنبر يا كلب عادها جمهورية.
شكرا لقرائتكم خبر عن انزل من المنبر يا كلب ...مواطن يرمي الخطيب الحوثي بالحذاء .. وهذا (تفاصيل) ما حدث أثناء خطبة الجمعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .