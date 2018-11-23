صعدة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 23 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة شعبان التابعة لمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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