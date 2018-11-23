غريفيث يغادر الحديدة بعد إطلاق المليشيا صواريخ من داخل المدينة

غادر مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مدينة الحديدة بعد زيارة قصيرة. وقالت مصادر إعلامية إن غريفيث غادر المدينة بعد أن أطلقت المليشيا صواريخ منها. وذكرت المصادر أن غريفيث غادر الحديدة بعد أن زار الميناء وأدلى بتصريحات هناك. وأشارت تصريحات غريفيث إلى وجود مفاوضات حول دور أممي في الميناء.

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