رئيس الوزراء: سنقوم بزيارة المحافظات عقب ترتيب شئون الحكومة

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك عن موقفه السياسي من المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال "عبدالملك" ان نشاط المجلس الانتقالي مرحب به ومكفول شريطة ان يكون ضمن الاطار السلمي وبما لايهدد ويقوّض وجود الدولة في اليمن والحكومة الشرعية.

واكد عبدالملك المهمة الاساسية لحكومته اليوم هو اصلاح الوضع الاقتصادي في اليمن موضحا انه لايمكن لاي مجتمع ان يهتم بالسياسة في حين هو يغرق وسط وضع اقتصادي صعب.

واشار معين الى ان الدولة بحاجة الى تعزيز حضور قوتها ومعاودة بناء مؤسساتها الحكومية كافة.

واشاد رئيس الوزراء الذي كان يتحدث في برنامج حواري مع قناة ابوظبي بجهود المملكة العربية السعودية والامارات في دعم الحكومة الشرعية اليمنية.

وقال "عبدالمك" ان الرئيس هادي هو اخر المقاتلين الذين صمدوا في وجه ميليشيا الحوثي بصنعاء ورفض الانصياع لمخططات جماعة الحوثي.

واكد عبدالملك انه سيقوم بزيارة المحافظات عقب ترتيب شؤون الحكومة والعمل بكل المحافظات .

وقال ان كل الوزراء يداومون في مقار وزاراتهم في عدن موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من قبل الوزراء لكل الشئون العامة في عموم المحافظات .