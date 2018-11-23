5 شهداء وجرحى جراء قصف حوثي مُتجدد على المدنيين بالمنظر في الحديدة

سقط خمسة مدنيين بين شهيد وجريح، اليوم الجمعة، جراء قصف حوثي متجدد على المدنيين في الحديدة، غرب اليمن.
وبينت مصادر "الخليج 365"، أن ميليشيا الحوثي قصفت المدنيين في سوق بلدة المنظر الشعبي بمدينة الحديدة.
وطبقاً للمصادر، فإن القصف الحوثي نتج عنه 5 بين قتيل وجريح بينهم أطفال جراء القصف الحوثي للسوق.
وكانت الميليشيا قد قصفت سوق بلدة النظر أمس الخميس وتسببت في مصرع 12 شخصاً.
كما سبق وأن قصفت مليشيا الحوثي عدة مناطق بالحديدة مستهدفة المدنيين الأبرياء.
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