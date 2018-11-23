شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة ترفض طلبا أمريكياً بنبرة جريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "إس 400 أضيف إليها النفط الإيراني: تركيا ترفض التأجيل الأمريكي"، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول أوراق اللعب بين أنقرة وواشنطن.

وجاء في المقال: رفض وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى واشنطن، مطالب إدارة الرئيس ترامب بتخفيض حاد في مشتريات النفط الإيراني خلال الأشهر الستة المقبلة.

"لا أستطيع تنويع مصادر الطاقة خلال ستة أشهر أو سنتين"، قال تشاووش أوغلو بعد اجتماعه مع وزير الخارجية مايك بومبيو، مشيرا إلى اعتماد تركيا الكبير على النفط الإيراني: "لا أحد يدعم هذه العقوبات (ضد إيران). هذا قرار أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة".

هذا البيان، بصراحة، حاد وجريء وبنبرة لا يتحدث بها الحلفاء.

تركيا واحدة من ثماني دول حصلت على تصريح من واشنطن بالاستمرار في شراء النفط من إيران رغم العقوبات التي فرضت في الخامس من نوفمبر. تطلب الولايات المتحدة من مجموعة الثمان هذه تخفيضا كبيرا في واردات النفط الإيراني في غضون 180 يوما.

هناك نقطة مثيرة للاهتمام: الأمريكيون لا يتحدثون بدقة عن المستوى الذي يجب على كل دولة خفض مشترياتها النفطية من طهران إليه. فلعل واشنطن فعلت ذلك حتى لا تحشر نفسها في الزاوية وتوفر فرصة للمناورة خلال نصف عام.

النفط الإيراني، ليس المشكلة الوحيدة ولا أهم مشكلة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. فعلى الرغم من الجهود المستمرة منذ عدة أشهر، عجزت واشنطن عن إقناع أنقرة بالتخلي عن قرارها شراء منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس 400 من روسيا. تفهم أنقرة تمامًا ما يمكن أن يؤدي إليه "عنادها". العقوبات التي ستقرّها واشنطن، بكل تأكيد، ضد تركيا ليست السلاح الأمريكي الأمضى. سيكون أكثر حساسية بالنسبة لأنقرة، تعليق بيعها أحدث الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز F-35.

في نوفمبر، ظهر بند مساومة آخر، هو قتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول. قد تستخدمه أنقرة كوسيلة أخرى للضغط على أمريكا، التي، على الأقل ممثلة بشخص الرئيس ترامب، تفعل كل شيء حتى لا تفرض عقوبات على الرياض ولا تفسد العلاقات مع المملكة.

"إس 400 أضيف إليها النفط الإيراني: تركيا ترفض التأجيل الأمريكي"، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، حول أوراق اللعب بين أنقرة وواشنطن.

وجاء في المقال: رفض وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل إلى واشنطن، مطالب إدارة الرئيس ترامب بتخفيض حاد في مشتريات النفط الإيراني خلال الأشهر الستة المقبلة.

"لا أستطيع تنويع مصادر الطاقة خلال ستة أشهر أو سنتين"، قال تشاووش أوغلو بعد اجتماعه مع وزير الخارجية مايك بومبيو، مشيرا إلى اعتماد تركيا الكبير على النفط الإيراني: "لا أحد يدعم هذه العقوبات (ضد إيران). هذا قرار أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة".

هذا البيان، بصراحة، حاد وجريء وبنبرة لا يتحدث بها الحلفاء.

تركيا واحدة من ثماني دول حصلت على تصريح من واشنطن بالاستمرار في شراء النفط من إيران رغم العقوبات التي فرضت في الخامس من نوفمبر. تطلب الولايات المتحدة من مجموعة الثمان هذه تخفيضا كبيرا في واردات النفط الإيراني في غضون 180 يوما.

هناك نقطة مثيرة للاهتمام: الأمريكيون لا يتحدثون بدقة عن المستوى الذي يجب على كل دولة خفض مشترياتها النفطية من طهران إليه. فلعل واشنطن فعلت ذلك حتى لا تحشر نفسها في الزاوية وتوفر فرصة للمناورة خلال نصف عام.

النفط الإيراني، ليس المشكلة الوحيدة ولا أهم مشكلة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. فعلى الرغم من الجهود المستمرة منذ عدة أشهر، عجزت واشنطن عن إقناع أنقرة بالتخلي عن قرارها شراء منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس 400 من روسيا. تفهم أنقرة تمامًا ما يمكن أن يؤدي إليه "عنادها". العقوبات التي ستقرّها واشنطن، بكل تأكيد، ضد تركيا ليست السلاح الأمريكي الأمضى. سيكون أكثر حساسية بالنسبة لأنقرة، تعليق بيعها أحدث الطائرات الأمريكية المقاتلة من طراز F-35.

في نوفمبر، ظهر بند مساومة آخر، هو قتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول. قد تستخدمه أنقرة كوسيلة أخرى للضغط على أمريكا، التي، على الأقل ممثلة بشخص الرئيس ترامب، تفعل كل شيء حتى لا تفرض عقوبات على الرياض ولا تفسد العلاقات مع المملكة.