غريفث يصل الحديدة لبحث سبل إنهاء الصراع في اليمن

وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الجمعة، إلى مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال مصدر محلي إن جريفيث زار ميناء الحديدة، وسيلتقي بمسؤولين في السلطة المحلية في المدينة، وهي قيادات حوثية بداخل المدينة، للبحث عن سبل الحلول السياسية للصراع الذي تشهده المدينة.

وعلى صعيد تحسين الأوضاع في الحديدة، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - في وقت سابق - مشروع تأهيل وصيانة مركز القطابا الصحي في مديرية الخوخة بالساحل الغربي لليمن الذي يقدم خدماته العلاجية لأكثر من 18 ألف يمني.