مستشار رئاسي: المليشيا مستمرة بالحرب وقرار إيقافها ليس بيدها وإنما بيد إيران

أكد مستشار الرئيس ياسين مكاوي أن المليشيا مستمرة في الحرب وقرار إيقافها ليس بيدها وإنما بيد إيران.

وبين الحكومة الشرعية لم تتلق حتى اللحظة تأكيدا ً واضحا لموعد انطلاق مشاورات السلام في السويد.

وقال مكاوي في تصريحات نشرتها صحيفة «عكاظ» - الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "الخليج 365" - «تحدث غريفيث عن أن المليشيا موافقة على الذهاب لمشاورات سلام، لكن توجهه إلى صنعاء يبين عكس ذلك ويؤكد أنه يسعى لإرضاء الحوثيين ً للقبول بالعودة للسلام، خصوصا في ظل رفضهم» ً.

وعن موقف «الشرعية» من إعلان الخارجية الأمريكية ضرورة تسليم ميناء الحديدة إلى طرف ثالث محايد، قال مستشار الرئيس اليمني: «نحن متمسكون بالمرجعيات الثلاث وتسليم محافظة الحديدة ومينائها إلى الحكومة الشرعية» ً ، معتبرا أن تسليم الميناء لطرف ثالث «غير واقعي» ً ، متسائلا: «كيف يمكن أن يكون الميناء محايدا والحوثيون يقفون على بعد أمتار منه فيما الشرعية تطوق المدينة وتسيطر على أطرافها».