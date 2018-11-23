أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلق بالشأن اليمني لهذا اليوم الجمعة، الموافق 23 نوفمبر 2018م، وهي كالتالي: مقتل قيادي حوثي بارز بغارة لمقاتلات التحالف في صعدة وكيل أول محافظة الحديدة يلتقي موظفي شركة النفط بالحديدة عقب وصولهم الى عدن مصرع عشرات الحوثيين في تجدد المعارك جنوب وغرب مدينة دمت بالضالع الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في الشريجة والراهدة مقتل وإصابة 11 مدنيا بينهم طفلان بقصف حوثي في الحديدة تعرف على أسعار الخضروات والفواكه بحضرموت تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن صحيفة: لن يكون لإيران أي أتباع في اليمن صحيفة تكشف شرط الحوثيين لحضور مشاورات السلام وهدفهم منه وزير الخارجية يستبعد أن تتوقف المليشيات عن استحداث شروط تعجيزية البيان": لم نسمع عن مساعدات من إيران لليمن وهذا دعم الإمارات والسعودية الأرتفاع يتواصل بأسعار معظم الفواكه والخضروات بصنعاء "الخليج": الإمارات دعمت.. والحوثيون أمام خيارين إما الحوار أو مواجهة صارمة مسهور: المراوغة الحوثية تكتيك إيراني استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مأرب الهلال الإماراتي يرفد جمعية تنمية المرأة بشبوة بالأجهزة والأثاث مجزرة كبيرة ترتكبها المليشيا الحوثية بالحديدة بغازات سامة غلاب يتحدث عن إمكانية تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة محافظ حجة: الحماعة الموالية لإيران لاتؤمن بالسلام والجيش يتأهب لعملية جديدة برلمانية فرنسية: الإنقلابيون بنوا دولة إرهابية خاصة بهم بصنعاء وبدعم إيراني

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