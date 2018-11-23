شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث .. فضيحة من العيار الثقيل اختفاء 72 فتاة خلال 10 أيام في صنعاء.. ومصادر تكشف عن تورط قيادي حوثي في العملية (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختتمت مليشيات #الحوثي الانقلابية، امس الخميس، دورة طائفية استهدفت 72 فتاة بالعاصمة صنعاء. وبحسب مصادر إعلامية، فان 72 فتاة خضعن خلال عشرة أيام متواصلة في دورة مغلقة بمعهد التوجيه والارشاد الذي يسطر عليه المسلحون الحوثيون بصنعاء منذ الانقلاب نهاية 2014م ، لبرنامج ثقافي "طائفي"، تضمن تلقين محاضرات طائفية، وملازم حسين #الحوثي. وأوضحت إن القيادي #الحوثي أحمد المروني المعين من الحوثيين عميداً للمعهد العالي للتوجيه والأرشاد، أشرف على الدورة، وينظم لدورات قادمة. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الدورات الطائفية التي تواصل مليشيات #الحوثي تنظيمها منذ الانقلاب والهادفة لإخضاع كافة القطاعات وشرائح المجتمع لبرنامج تعبوي طائفي يرتكز على تلقين المستهدفين معتقدات تعتنقها جماعة #الحوثي بواسطة محاضرات مكثفة، وعروض مرئية وملازم في أماكن مغلقة ولمدة عشرة أيام متواصلة. وسبق إن قامت مليشيات #الحوثي بإلحاق نساء خضعن لدورات تعبوية، بدورات عسكرية لتدريبهن على أنواع مختلفة من الأسلحة في سابقة أثارت استياء واسع في أوساط المجتمع اليمني الذي يولي المرأة مكانة خاصة ويجرم تعريضها لأي مخاطر أو أعمال عنف.

شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث .. فضيحة من العيار الثقيل اختفاء 72 فتاة خلال 10 أيام في صنعاء.. ومصادر تكشف عن تورط قيادي حوثي في العملية (الاسم) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .