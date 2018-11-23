شكرا لقرائتكم خبر عن ”الصناعة والتجارة” وشركات تجارية أخرى تخفض رسمياً أسعار المواد الاستهلاكية (قائمة الأسعار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، وعدد من الشركات التجارية بينها مجموعة «هائل سعيد أنعم وشركاءه»، أكبر الشركات في اليمن، ومجموعة «نانا» ومجموعة إم بي سي والمحضار، اليوم الخميس، عن تخفيض أسعار السلع الأساسية.

ويأتي ذلك تجاوباً مع تحسن قيمة الريال اليمني أمام النقد الأجنبي.

وقالت مجموعة «هائل سعيد أنعم وشركاءه» في بيان لها، إن هذا القرار يأتي تواصلاً لجهود المجموعة خلال الأشهر الماضية في تثبيت واستقرار أسعار الدقيق كأهم مادة أساسية من خلال عملية البيع المباشر للمواطنين بأقل الأسعار.

وأضافت أنها قامت بمراجعة أسعار عدد من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية المختلفة جراء وأجرت عليها تخفيضات كبيرة، مواكبة منها لتراجع أسعار الصرف نتيجة تفعيل الجهاز المصرفي وتغطية أسعار السلع الأساسية.

لكن الشركة لم تعلن عن الأسعار السابقة، حتى يتسنى المقارنة مع السعر السابق ومقدار التخفيض.

وكانت شركة «نانا» والمحضار وإم بي سي، قد اتخذت تلك الخطوة.