غلاب يتحدث عن إمكانية تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة

وعن إمكانية تسليم الميناء لإدارة الأمم المتحدة، أشار غلاب إلى أن تلك الخطوة تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، كما أنها ستجعل بشكل أو بآخر الجماعة الحوثية شريكا في الإدارة في ظل الإصرار الذي تبديه على بقائها في المدينة.

وتابع وهو ما يعني فشل أي تهدئة، نتيجة استمرار الحوثيين في الضغط من أجل بقائهم مع تواجد القوات المشتركة أيضا في الحديدة ورفض الحكومة اليمنية لإجراءات من هذا النوع يؤكد أن إخماد عملية التحرير غير ممكنة بالتوازي مع بقاء الميليشيا الحوثية في الميناء وشرعنة سيطرتها عبر الأمم المتحدة.