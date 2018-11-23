غلاب يتحدث عن إمكانية تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة

ذكرت صحيفة لندنية، انه عن دلالات الحرص الذي يبديه المبعوث الأممي لزيارة الحديدة، اعتبر الباحث السياسي ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب أن الأمر بمثابة رسالة تفيد بأن ميناء الحديدة سيكون تحت إشراف الأمم المتحدة، كما تمثل الزيارة المزمعة في وجه آخر من وجوهها الخفية، محاولة لوقف اندفاع قوات المقاومة المشتركة لتحرير المدينة وإعاقة عملية تحرير الميناء من الميليشيا.
وعن إمكانية تسليم الميناء لإدارة الأمم المتحدة، أشار غلاب إلى أن تلك الخطوة تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة، كما أنها ستجعل بشكل أو بآخر الجماعة الحوثية شريكا في الإدارة في ظل الإصرار الذي تبديه على بقائها في المدينة.
وتابع وهو ما يعني فشل أي تهدئة، نتيجة استمرار الحوثيين في الضغط من أجل بقائهم مع تواجد القوات المشتركة أيضا في الحديدة ورفض الحكومة اليمنية لإجراءات من هذا النوع يؤكد أن إخماد عملية التحرير غير ممكنة بالتوازي مع بقاء الميليشيا الحوثية في الميناء وشرعنة سيطرتها عبر الأمم المتحدة.
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