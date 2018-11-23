مجزرة كبيرة ترتكبها المليشيا الحوثية بالحديدة بغازات سامة

أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الجمعة، أن مليشيا الحوثي تتورط باطلاق صواريخ تحمل غازات سامة ولم ينفجر بل انبعثت منه غازات سامة وعشرات المدنيين يموتون.

وبحسب مصادر "الخليج 365"، فإن المعلومات شحيحة من شرق بيت الفقيه وهناك تكتم شديد وقامت مليشيا الحوثي بمصادرة كل وسائل الاتصالات.

وقالت:"يبدو انها كانت تجربة لسلاح معين وابناء تهامة وسيلة للتجربة".

وذكر شهود عيان عن "صاروخ لم ينفجر بل بعثت منه غازات ومقتل عشرات المدنيين ونفوق العديد من الحيوانات".

المعلومات تقول إن المليشيا ترتكب أكبر مجزرة بشعة بقصفها بغازات سامة يعتقد أنه غاز الخردل في قرية المهد شمال شرق مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، والضحياء بالعشرات.