شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء مرتقب بين أردوغان ومحمد بن سلمان في هذه الفعالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى إمكانية إجراء لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة “مجموعة العشرين” المقرر انعقادها في الأرجنتين.

وقال المتحدث ردًا على سؤال في هذا الصدد، الخميس، “ننظر إلى الأجندة، ومن الممكن حدوث ذلك”.

وتبدأ قمة مجموعة العشرين، أعمالها بالأرجنتين، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وتتواصل حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

والثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه قد يلتقي ولي العهد السعودي، على هامش قمة “مجموعة العشرين”.

و أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي بن سلمان على هامش القمة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والجمعة الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن “سي آي أيه”، توصّلت إلى أن محمد بن سلمان، أمر شخصيًا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.

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