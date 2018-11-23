استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مأرب

رصد مراسل " الخليج 365 "، اليوم الجمعة، أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في محافظة مأرب ، للكيلو الواحد : - الطماطم = 500ريال - البطاطس = 500 ريال - الموز = 300 ريال - التفاح = 800 ريال - البرتقال= 500 ريال - الباذنجان = 500 ريال - الكوسة = 700 ريال - البصل = 400 ريال - الجزر = 400 ريال - الخيار = 900 ريال - الليمون = 1300 ريال - لحوم الأغنام = 3000 ريال

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