شكرا لقرائتكم خبر عن اول لاعب يمني يحترف في «كوردستان العراق» وقائد المنتخب يلتحق بنادي «إربيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام عراقية ويمنية، اليوم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني2018م بأن حارس مرمى منتخب اليمن (قائد المنتخب) محمد عياش غادر الأربعاء، مطار دبي متجهاً إلى مدينة أربيل العراقية للتوقيع رسمياً على عقد انتقاله لنادي أربيل أحد أندية الدوري الممتاز.

وذكرت شبكة الرياضة اليمنية على حسابها في “تويتر”، أن مدة العقد المتفق بين اللاعب اليمني، وإدارة النادي العراقي، لمدة ستة أشهر قابل للتجديد لفترة أخرى.

وجاء الإتفاق مع عياش على الانتقال لصفوف نادي أربيل بعد أن ظهر في الفترة الأخيرة بمستوى مميز مع منتخب اليمن، من خلال تصفيات كأس آسيا وبطولة كأس خليجي 23 التي أقيمت بالكويت.

غير بعيد وقع لاعب منتخب اليمن الاول لكرة القدم، “أحمد الصادق” عقد احترافي جديد بالانضمام لصفوف الفريق الكروي بنادي بيشمرگة أربيل، أحد أندية اقليم كوردستان العراق والمشارك في دوري الإقليم.

ويعتبر الصادق أول لاعب يمني يتواجد في إقليم كوردستان العراق، إلا أنه سبق أن خاض تجربة احترافية في الملاعب العراقية ضمن صفوف فريقي الميناء والبحري.

وقدم الصادق من الملاعب القطرية بخوض تجربة احترافية لم تكلل بالنجاح ضمن صفوف الأهلي القطري خلال الموسم الجاري.